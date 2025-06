Truffe agli anziani in città numeri costanti | si punta alla prevenzione

In un contesto in cui le truffe agli anziani continuano a rappresentare una minaccia costante, con 31 denunce già registrate nei primi mesi del 2025, la prevenzione diventa la nostra arma più efficace. A Benevento, l’iniziativa “Fidarsi è bene… ma non di tutti!” promossa da Prefettura e Comune, mira a sensibilizzare e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La sicurezza degli anziani si costruisce anche attraverso la consapevolezza e l’attenzione collettiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 31 le denunce di truffe ai danni degli anziani in questi primi mese del 2025. Nel 2024 erano state 68. L’odioso fenomeno dunque è sempre constante: occorre prevenzione per contrastarlo in misura efficace. A Palazzo Paolo V si è svolta con questo obiettivo l’iniziativa dal titolo “Fidarsi è bene. ma non di tutti! ”, promossa dalla Prefettura e Comune di Benevento con il sostegno del Ministero dell’Interno, e realizzata dalla Cooperativa Sociale Benessere, in collaborazione con le sezioni beneventane dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dell’Associazione dei Diritti degli Anziani (ADA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe agli anziani, in città numeri costanti: si punta alla prevenzione

In questa notizia si parla di: truffe - anziani - prevenzione - agli

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Una vasta operazione ha portato all'arresto di una pericolosa gang specializzata in truffe agli anziani, con fermi avvenuti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano.

Translate postTruffe agli anziani: questura e Federfarma insieme per la prevenzione | Cronache Ancona Vai su X

Federfarma e Polizia insieme nella lotta alle truffe agli anziani #Polizia #Federfarma #Ancona #Prevenzione #TruffeAnziani Vai su Facebook

Oltre 8mila anziani soli: Sono a rischio truffe. Campagna di prevenzione; Truffe agli anziani, parte a Benevento il progetto di prevenzione con incontri e consulenze; Truffe agli anziani, in città numeri costanti: si punta alla prevenzione.

Truffe agli anziani, parte a Benevento il progetto di prevenzione con incontri e consulenze - In poco più di sei mesi, a Benevento si sono già registrate 31 denunce per truffe ai danni di persone anziane. ntr24.tv scrive

Ancona, truffe agli anziani: stavolta la prevenzione passa dalla farmacia - Saranno distribuite e spiegate 20mila brochure contro le truffe agli anziani ... Da centropagina.it