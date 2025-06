Truffata dall’amico di chat | Apri un conto Perde i soldi

Una truffa online ha sconvolto Vigevano, portando via 25mila euro a una donna di 40 anni che aveva creduto di investire in criptovalute. La vittima, incontrata su una piattaforma di incontri, si è affidata a un “amico” virtuale, ma l’inganno si è rivelato fatale. Ora, con la denuncia presentata ai carabinieri, si apre un’ombra su come le false promesse possano distruggere vite in un attimo.

VIGEVANO (Pavia) Ha perso 25mila euro, spariti credendo di fare un investimento in criptovalute. Una donna 40enne è andata mercoledì alla caserma dei carabinieri di Vigevano per sporgere denuncia, nei confronti di ignoto, anche se le speranze di recuperare i suoi soldi sono praticamente nulle. Tutto è inziato all’inizio del mese, quando ha conosciuto un uomo su una piattaforma di incontri online. Non si sono mai visti di persona, ma è nata un’amicizia virtuale, con la quale l’abile truffatore è riuscito a conquistare la fiducia della sua vittima prescelta. Spesso le conoscenze su siti d’incontri sono infatti “esche”, lanciate o da singoli malviventi o anche da vere e proprie organizzazioni criminali internazionali, che puntano a colpire persone che hanno solo la colpa di credere al loro interlocutore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffata dall’amico di chat: "Apri un conto". Perde i soldi

