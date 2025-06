truffa delle mascherine i tre imputati scelgono il rito abbreviato

La vicenda della truffa delle mascherine coinvolge tre imputati che hanno scelto il rito abbreviato, prolungando i tempi del processo. Si tratta di un’indagine complessa sull’affare delle mascherine non idonee vendute durante l’emergenza Covid, con al centro la società dell’ex parlamentare della Lega Gianluca Pini. L’udienza, iniziata più di un anno fa a Forlì, si avvicina a una svolta, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Si allungano i tempi dell' udienza preliminare del processo per la vendita all' Ausl Romagna di mascherine non idonee ai tempi del Covid da parte della società Codice dell'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini. L'udienza è iniziata più di un anno fa in tribunale a Forlì, ma non arriverà alla conclusione prima di metà ottobre. Ieri il giudice dell'udienza preliminare Ilaria Rosati ha ricevuto le richieste di processo con rito abbreviato (prevede la riduzione della pena di un terzo in caso di condanna) dei difensori degli imputati e ha fissato le date delle prossime udienze. Il 18 settembre prossimo sarà ascoltato un testimone e inizieranno i processi col rito abbreviato per i tre imputati: Marcello Minenna, 53 anni, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente assessore all'Economia e Finanze della Regione Calabria, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D'Atri di Roma; Gianluca Prati, 52 anni, all'epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell'Ausl Romagna che ha sede a Pievesestina di Cesena, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone, e Sergio Covato, 64 anni, difeso dall'avvocato Carlo Benini di Ravenna.