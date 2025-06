Truffa ’del maresciallo’ sventata grazie all’impiegato della banca

Grazie alla prontezza e all'attenzione di un impiegato di banca, una potenziale truffa ai danni di un anziano di 80 anni a Montecchio è stata smascherata. Solo grazie al suo senso civico e alla vigilanza, è stato possibile evitare che il malintenzionato riuscisse nel suo intento. Il coraggioso gesto dimostra come anche un piccolo atto possa fare la differenza.

Solo grazie alla prontezza e al senso civico di un impiegato di banca è stata sventata, nel pomeriggio di mercoledì, una truffa ai danni di un anziano 80enne di Montecchio. Intorno alle 16, l’uomo si era recato presso un istituto di credito per prelevare 3.000 euro in contanti, dichiarando di essere in contatto telefonico con un maresciallo dei carabinieri. Un comportamento insolito che ha insospettito l’impiegato, il quale ha immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno accertato che l’anziano era stato contattato da un sedicente carabiniere, che gli aveva raccontato di un incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia, e per cui era necessario versare la somma come spese processuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it