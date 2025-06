Truffa del bonus facciate la denuncia di un albergatore

Nel cuore di Forlì, un albergatore denuncia la truffa del bonus facciate, evidenziando come alcune aziende abbiano tentato di frodare lo Stato attraverso crediti inesistenti. La Guardia di Finanza, nel suo impegno per tutelare le risorse pubbliche, ha sequestrato oltre 140 mila euro e smascherato un'operazione fraudolenta che mette in discussione la trasparenza degli incentivi fiscali. Questa vicenda sottolinea l’importanza di vigilare e agire contro le frodi per proteggere l’economia legittima.

Forlì, 27 giugno 2025 – Nell’ambito di operazioni mirate al contrasto alle frodi in materia di crediti, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Forlì-Cesena, ha sequestrato oltre 140mila euro a seguito di riscontrata ‘ truffa del bonus facciate ’, e denunciato un imprenditore della società edile coinvolta, per il reato di truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’esecuzione del decreto al sequestro preventivo, è l’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura nel settore dei bonus edilizi. Il provvedimento (assunto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì) è stato emesso in forma diretta nei confronti di una società forlivese operante nel settore edile e nei riguardi del relativo rappresentante legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa del bonus facciate, la denuncia di un albergatore

