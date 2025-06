Trovato un cadavere carbonizzato in un' auto bruciata

Un enigma inquietante scuote la tranquillità di Trepuzzi: un cadavere carbonizzato è stato scoperto all’interno di un’auto distrutta, lasciando la comunità sconvolta e le autorità in allerta. La scena, avvolta nel mistero, si trova lungo la strada provinciale 92 tra Trepuzzi e Surbo, sollevando domande che richiedono risposte immediate. Cosa si nasconde dietro questo tragico episodio? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Alla periferia di Trepuzzi (Lecce) è stato trovato un cadavere carbonizzato dentro un'auto bruciata. Il veicolo, una Fiat Punto, è andato completamente distrutto in un terreno ai margini della strada provinciale 92 che collega il comune a Surbo. L'automobile si trovava a breve distanza da una. 🔗 Leggi su Today.it

