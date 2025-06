Trovato cadavere in un camper a Crespano era andato a fare video col drone | escursionisti lanciano l’allarme

Una scoperta sconvolgente a Crespano del Grappa: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in un camper, dopo che escursionisti, allarmati dalla presenza sospetta, hanno dato l'allarme. L'uomo, che aveva partecipato a un'escursione con video drone, si trovava in condizioni misteriose. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa tragica scomparsa. La comunità attende con trepidazione aggiornamenti dettagliati sulle indagini.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in un camper parcheggiato a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso. A lanciare l'allarme degli escursionisti. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

