Trovata morta in un' ex ditta a Bergamo | aveva solo 14 anni

Una giovane vita spezzata a soli 14 anni scuote Bergamo. La ragazza, di origini dell’Est Europa, è stata trovata morta nell’area dismessa della ex Reggiani, dopo che i familiari avevano lanciato un appello sui social per ritrovarla. La comunità si stringe intorno al dolore e le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questa tragedia, cercando di fare luce su una vicenda che ha sconvolto tutti.

Aveva solo 14 anni la ragazza trovata morta ieri sera nell’area della ex Reggiani di Bergamo. Da mercoledì i familiari non avevano più sue tracce e avevano anche lanciato un appello sui social. Originaria dell’Est Europa, pare frequentasse da qualche tempo l’area dismessa: che cosa sia accaduto stanno cercando di capirlo gli uomini della questura, coordinati dal pm Raffaella Latorraca. Le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trovata morta in un'ex ditta a Bergamo: aveva solo 14 anni

