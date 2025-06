Trovata morta 14enne in ditta dismessa

Della giovane non si avevano notizie da mercoledì. A trovarla per primi sono stati alcuni operai che lavoravano nell’area, sconvolti dalla scena che si sono trovati davanti. Un tragico episodio che ha scosso la comunità bergamasca e solleva interrogativi sulla sicurezza e il benessere dei minori. Le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica e le cause di questa drammatica perdita.

11.33 Una ragazzina di soli 14 anni originaria dell'Est Europa è stata trovata morta nell'area dismessa ex Reggiani a Bergamo.Lo riportano quotidiani locali. La 14enne era ai piedi di un capannone. L'ipotesi è che sia morta per la caduta Incidente o gesto volontario è quello che stanno cercando di appurare le indagini della Procura di Bergamo e della Polizia di Stato. Della giovane non si avevano notizie da mercoledì.A trovarla per primi sono stati dei suoi parenti che sono andati a cercarla alla fabbrica, luogo che lei avrebbe frequentato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

