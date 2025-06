Tron Ares | Jared Leto oscurato dalle copertine di Empire dopo le accuse di molestie sessuali

Dopo le recenti accuse che hanno scosso Jared Leto, il mondo di Tron si trova ad affrontare una sfida cruciale: preservare la sua innovativa eredità e reinventare il franchise in un momento di grande incertezza. Con una storia di tecnologia all'avanguardia e narrazioni audaci, Tron: Ares promette di continuare a sorprendere, dimostrando che anche nelle tempeste, la visionarietà può brillare più forte che mai. È il momento di scoprire come il futuro di Tron sarà scritto.

Dopo le accuse che hanno investito l'attore nelle scorse settimane, la promozione intorno al film sta reagendo al problema Quello di Tron è sempre stato un franchise che ha aperto nuove strade, con la tecnologia utilizzata nel primo film cult del 1982 e con Tron: Legacy del 2010 che ha spinto i VFX ai loro limiti al momento dell'uscita. Ora tocca a Tron: Ares aggiornare la longeva serie fantascientifica in maniera unica, proprio come i suoi predecessori. Parlando con Empire Online, il regista Joachim Rønning ha dichiarato che la ILM sta trattando Tron: Ares come se fosse "il Santo Graal della computer grafica" e aggiunge di aver deciso di "elevare" questo mondo e portarlo "al livello successivo".