trofeo sagra campagnola di sammontana le foto della 21esima edizione

Scopri le emozioni della 21esima edizione del Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana, dove corsa e tradizione gastronomica si uniscono in un abbraccio coinvolgente. Le immagini catturate da Regalami un sorriso svelano il vivace spirito di questa manifestazione, che ogni anno conquista appassionati e spettatori. Un evento che celebra lo sport, la cultura locale e il piacere di condividere momenti indimenticabili tra amici e familiari. Non perdere i ricordi di questa grande festa!

Montelupo Fiorentino (Firenze), 27 giugno 2025 – Ventunesima edizione per questa classica corsa podistica che attraversa le campagne della frazione di Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino. Buona la partecipazione: l’abbinamento tra corsa e sagra gastronomica continua a riscuotere grande successo, tanto che molti podisti intervengono proprio per poter godere del celebre “terzo tempo”. La fotogallery a cura di Regalami un sorriso: Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana, le foto Chi arriva per la prima volta potrebbe trovare il luogo un po’ nascosto e dall’accesso angusto, ma la location si rivela ben attrezzata, con ampi parcheggi e spazi in grado di accogliere al meglio i partecipanti sia alla gara che alla successiva festa culinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it