trofeo delle regioni in palio la finale campana

Questa sera, al prestigioso ippodromo del Savio, si assegna il Trofeo delle Regioni con la finale campana come protagonista indiscussa. L’ultimo appuntamento del mese si svolgerà alle 23, sfidando cavalli di 5 e 6 anni in un impegnativo test sul miglio: il Premio Giostra all’Incontro. Favoriti dalla forma e dalla posizione, Grif e Pistone tenteranno di vincere, ma attenzione a Elva Jet ed Efrem, pronti a sorprendere...

Questa sera l'ultimo appuntamento del mese con le corse all'ippodromo del Savio che ruoteranno intorno al Premio Giostra all'Incontro, impegnativo test sul miglio per cavalli di 5 e 6 anni in programma alle 23. Riguardo ai favori del pronostico, Ennio Grif e Manuel Pistone paiono pronti a far valere sia la forma al top, che l'ottima collocazione al numero due. A creare problemi ci proveranno prima di tutto Elva Jet ed il recente vincitore Efrem, mentre Doge Spritz con Andrea Farolfi potrebbe sparigliare le carte ergendosi a protagonista nonostante un curriculum recente poco indicativo. Riguardo alle altre corse della serata, che inizierà alle 20.

