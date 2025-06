Tribunale riparte la mobilitazione per la stabilizzazione dei precari dell' ufficio per il Processo

Le istanze dei precari dell’Ufficio per il Processo tornano al centro dell’attenzione pubblica, con una mobilitazione decisa a rivendicare stabilità e diritti. Martedì 1 luglio, dalle 10 alle 12, piazza Vittorio Emanuele Orlando si trasformerà in un punto di incontro per lavoratori, cittadini e associazioni che condividono la richiesta di un sistema giudiziario più equo e stabile. A Palermo i lavoratori e le...

Riparte la mobilitazione per chiedere la stabilizzazione dei precari attualmente in servizio dell'ufficio per il processo. Martedì 1 luglio, dalle ore 10 alle 12, si terrà un presidio a piazza Vittorio Emanuele Orlando, nei pressi della sede del Palazzo di Giustizia. A Palermo i lavoratori e le.

Caserma Sanguineti, sfratto agli inquilini. Riparte la mobilitazione a San Piero di Castello - La mobilitazione a San Pietro in Castello riprende con forza: le sette famiglie della ex caserma Sanguineti si trovano davanti a un'ingiunzione di sgombero.

Università e ricerca: dalla Ministra Bernini nessun impegno economico, nemmeno un euro, per le stabilizzazioni dei lavoratori precari; Basiano, lavoratori precari e turni massacranti: protesta al magazzino Decathlon; Docenti, nomine in ruolo 2023/2024: vincoli e accesso alla mobilità.

Cnr, oggi i precari di nuovo in piazza - L’appuntamento è per le 11 davanti al ministero dell’università di viale Trastevere a Roma. Lo riporta ilmanifesto.it