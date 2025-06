Treviglio in prima linea per la sicurezza stradale | quasi 300 verbali per revisione e assicurazione

Treviglio si conferma in prima linea per la sicurezza stradale, con quasi 300 verbali emessi nei primi sei mesi dell’anno. La polizia locale ha intensificato i controlli, sequestrando numerosi veicoli senza revisione o assicurazione e sanzionando monopattini circolanti irregolarmente. Questo impegno dimostra come la tutela degli utenti della strada sia una priorità condivisa. Il risultato di questa attività è un passo concreto verso strade più sicure per tutti.

Treviglio. Sono in tutto 234 i veicoli trovati senza revisione, 44 quelli privi di assicurazione e 45 i monopattini sanzionati per circolazione irregolare. È il bilancio dei primi sei mesi dell’anno a Treviglio, dove la polizia locale ha intensificato i controlli stradali nell’ambito di un progetto deliberato dall’amministrazione comunale. Un’attività che ha portato al sequestro di parecchi autoveicoli sprovvisti o di copertura assicurativa e alla sopensione dalla circolazione di quelli sprovvisti di revisione ministeriale. Obiettivo: contrastare la circolazione di veicoli non in regola e migliorare la sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio in prima linea per la sicurezza stradale: quasi 300 verbali per revisione e assicurazione

