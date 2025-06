Treni castelli e magia | viaggio con famiglia a Disneyland Paris tra emozioni gadget e nuove aree dedicate a Frozen e Il Re Leone

emozioni, risate e il dolce sussurro delle montagne russe in lontananza. La famiglia è pronta a immergersi nel magico mondo di Disneyland Paris, tra castelli incantati, gadget sorprendenti e nuove aree dedicate a Frozen e Il Re Leone. Un viaggio che promette non solo divertimento, ma anche ricordi indimenticabili da custodire per sempre. La magia sta per iniziare!

La spedizione, composta da un gruppo ben fornito di mamme, papà, e un mucchio di marmocchi è partita (alle 16.10) dalla stazione di Porta Garibaldi di Milano, destinazione Parigi. Grandi e bambini tutti eccitati per l’idea di andare a casa di Topolino ma soprattutto di salire a bordo del TGV INOUI ad alta velocità di SNCF Voyageur. A bordo, personale gentilissimo franco-italiano per garantire un’esperienza di viaggio ancora piu? piacevole, fra coloratissimi palloncini fluttuanti, musiche, maghi e teneri apprendisti. Si arriva a Parigi in tutta comodità su questo treno efficiente ed ecologico (tariffe agevolate per i più piccoli con il 50% di sconto sul prezzo del biglietto adulti ) in uno stato d’animo elettrizzante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treni, castelli e magia: viaggio con famiglia a Disneyland Paris tra emozioni, gadget e nuove aree dedicate a Frozen e Il Re Leone

