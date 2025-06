Tredici pagine due documenti e circa 100 infrazioni elencate | così verranno decise le penalità in Formula 1

Il mondo della Formula 1 si appresta a vivere un momento cruciale: con tredici pagine di regolamenti e circa 100 infrazioni elencate, la FIA definisce finalmente come verranno assegnate le penalità ai piloti. Un vero e proprio manuale di istruzioni per commissari sportivi e tifosi, che chiarisce le modalità di intervento in caso di manovre irruente o scorrette. Ma come funziona esattamente questa macchina regolamentare? Scopriamolo insieme.

Come un Commissario Sportivo Fia darà penalità a un pilota, per causa di una sua manovra di guida troppo irruenta durante una gara? Aiutandosi con un plico di 13 pagine pubblicato nella mattinata di giovedì 26 giugno dalla stessa Federazione internazionale. In particolare sono due i documenti rilasciati: il “Penalty Guidelines” e “Driving Standards Guidelines”, prodotti per facilitare la comprensione di addetti ai lavori e appassionati sulle decisioni che vengono prese in un weekend di gara riguardo a un episodio al limite di un pilota. Decisioni spesso in arrivo a distanza di tanto, troppo tempo dalla fine del GP e con grande incertezza (vedasi le possibili infrazioni per Leclerc, Sainz, Piastri e Antonelli per sospetta condotta irregolare dietro alla Safety Car in Canada). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it