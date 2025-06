Tre uomini entrano in casa e lo legano alla sedia con una motosega accesa puntata al collo

Sono episodi che lasciano senza parole, un incubo che si dipana tra violenza e minacce estreme. La violenta esperienza di Tarquinia mette in luce la drammatica escalation della criminalità e l’urgenza di interventi efficaci per fermare tali atrocità. La storia di questa vittima ci invita a riflettere sulla fragilità della sicurezza e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e tutela.

"Adesso ti facciamo a pezzi". Lo hanno sequestrato in casa per più di un'ora, brutalmente pestato e minacciato con una motosega puntata al collo, per estorcergli soldi a vita. È la terribile punizione subita da un uomo a Tarquinia, comune in provincia di Viterbo, per un presunto affronto.