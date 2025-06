Tre milioni di euro per il recupero di 70 alloggi popolari in provincia di Latina Ecco dove

Un investimento significativo per migliorare la qualità abitativa nella provincia di Latina: tre milioni di euro destinati al recupero di 70 alloggi popolari. Grazie alla decisione della giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il diritto alla casa e il rilancio del patrimonio pubblico. Scopriamo insieme dove e come verranno impiegate queste risorse strategiche.

Tre milioni di euro per il recupero di 70 alloggi popolari nella provincia pontina. La giunta regionale, guidata dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato la programmazione dell’Ater di Latina relativa alle risorse stanziate dalla legge. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

