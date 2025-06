Tre fermati per usura ed estorsione a Prato nell’ambito della criminalità cinese

Prato torna sotto i riflettori per un grave episodio che coinvolge la criminalità cinese: la procura ha emesso un fermo di indiziato di delitto contro tre uomini accusati di usura ed estorsione ai danni di una 33enne. Questo caso evidenzia ancora una volta le complesse reti criminali radicate nel territorio, con protagonisti già noti alle forze dell’ordine. La vicenda, ambientata tra il 2024 e il 2025, mette in luce le sfide della lotta alla malavita organizzata.

PRATO – La procura di Prato ha predisposto un decreto di fermo di indiziato di delitto, per i reati di usura ed estorsione ai danni di una 33enne cinese. I fatti sono avvenuti nel biennio 2024-2025 e gli indagati sono Yuanqin Chen, 42enne anch'egli cinese, noto negli ambienti criminali di matrice fujianese radicati in Prato, g ià condannato a dieci anni di reclusione, in via definitiva, per tentato omicidio, commesso il 29 aprile 2015, in via Cavour, nel cuore della Chinatown pratese, per la mancata restituzione di somme di denaro, derivanti da forniture di stupefacenti, e per porto di armi, e coinvolto il 29 agosto 2022 in una sparatoria verificatasi all'interno del locale M2, in via dei Confini 24 e due suoi sodali, sempre cinesi, di 47 e 48 anni.