Tre cani rinchiusi in una baracca a Posillipo i veterinari non possono salvarli perché non si sa di chi è

A Posillipo, tre cani rinchiusi in una baracca vivono condizioni drammatiche, lasciati nell’incertezza sulla loro provenienza e tutela. La consigliera regionale Roberta Gaeta denuncia con urgenza: “Vanno salvati subito!” È ora di agire per garantire il benessere degli animali e mettere fine a questa ingiustizia. Continue to read.

La denuncia della consigliera regionale Roberta Gaeta, delegata al benessere degli animali: "Cani in condizioni precarie, vanno salvati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - rinchiusi - baracca - posillipo

Cani rinchiusi in un container e in una voliera: vivevano nella sporcizia e senza luce - In un angolo di Venezia, due cani sono stati trovati a vivere in condizioni indegne di un essere vivente: uno rinchiuso in una voliera e l’altro in un container buio e sporco.

Tre cani rinchiusi in una baracca a Posillipo, i veterinari non possono salvarli perché non si sa di chi è.

Tre cani rinchiusi in una baracca a Posillipo, i veterinari non possono salvarli perché non si sa di chi è - La denuncia della consigliera regionale Roberta Gaeta, delegata al benessere degli animali: "Cani in condizioni precarie, vanno salvati" ... Riporta fanpage.it

Auto piomba su baracca, salvi per miracolo 5 cani a Scanno - Hanno rischiato molto cinque cani rinchiusi in una baracchetta di campagna fatta di lamiere e bandoni a Scanno (L'Aquila), lungo viale degli Alpini, sulla quale, intorno alle 13. Secondo ansa.it