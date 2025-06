tre anni di balle e autosmentite sulla Russia hanno generato un mosaico di versioni contrastanti e spesso confuso. L’Europa, con le sue voci ufficiali e non, si trova a dover navigare tra messaggi opposti: da un lato, la crisi annunciata e il declino di Mosca; dall’altro, una minaccia costante che alimenta paure e strategie di difesa. Ma le verità nascoste dietro questa narrazione sono molto più complesse e meritano di essere svelate.

Dovrebbero mettersi d'accordo l'Europa, con tanto di volenterosi al seguito, e in generale tutto il fronte Occidentale sulla narrazione che fanno della Russia di Vladimir Putin. Da una parte ci dicono che la Federazione russa è in caduta libera, economicamente e militarmente, dall'altra però continuano a dirci che Mosca rappresenta una concreta minaccia per il mondo e per l'Europa, paventando fantomatiche invasioni future di Paesi sovrani. Ma le due cose non vanno d'accordo. Se è debole come ci raccontano come potrebbe poi avere le forze per attaccare l'Europa? La Russia descritta come un gigante fragile e in caduta libera.