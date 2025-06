Trattativa saltata e attacco frontale | Juve vergognati Non siamo delle marionette

La Juventus si trova di fronte a un momento di grande incertezza, tra trattative sfumate e polemiche acceso, con l'ombra di una strategia di mercato che si è complicata. Dopo una sconfitta pesante contro il Manchester City e un 2-5 che ha messo in luce i limiti difensivi, i bianconeri si preparano comunque agli ottavi del Mondiale per Club contro il temibile Real Madrid. La stagione è ancora lunga e ricca di sfide, ma...

Salta l'operazione di mercato che sarebbe stata utilissima per i bianconeri, che si prendono anche il rimprovero durissimo dell'agente Momento di stallo nel mercato della Juventus, reduce dalla scoppola contro il Manchester City e un 2-5 con tante parate importanti per Di Gregorio a evitare guai ancora peggiori. I bianconeri sono comunque agli ottavi del Mondiale per Club e affronteranno il Real Madrid, per cui un'altra corazzata. E un altro esame per la squadra di Igor Tudor, che intanto deve gestire anche qualche situazione scomoda extra-campo. Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it Parliamo di Timothy Weah e Samuel Mbangula, che la Juve sta provando a cedere in una operazione allargata con il Nottingham Forest da circa 25 milioni di euro complessivi più bonus.