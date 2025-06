Trasporto horror sulla A14 | 203 pecore senza acqua da 16 ore salvate dalla Stradale e dai veterinari

Un viaggio da incubo si è concluso sulle autostrade delle Marche, dove 203 pecore assetate e in pericolo sono state salvate dopo 16 ore di sofferenza. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia Stradale e dei veterinari, il loro destino ha preso una svolta drastica. Tuttavia, la vicenda evidenzia le gravi violazioni nel trasporto di animali vivi, con sanzioni fino a 6.000 euro, ricordandoci l’importanza di rispettare sempre il benessere animale.

Operazione della Polizia Stradale nelle Marche: sanzioni per 6.000 euro per violazioni nel trasporto di animali vivi lungo l'A14.

Controlli sul trasporto animali: 203 pecore senza acqua per 16 ore sull’A14 - Durante un’operazione ad “Alto impatto” condotta dalla Polizia Stradale Marche, sono emerse gravi irregolarità nel trasporto di animali vivi lungo l’autostrada A14. Da lanuovariviera.it

Pecore in viaggio sul tir da 16 ore senza acqua: sanzione di 5mila euro per il conducente - Gli animali sono stati portati in una stalla per essere rifocillati Il 25 giugno, in occasione di un servizio della Polizia di Stato ad Alto impatto dedicato al settore del trasporto di animali vivi o ... youtvrs.it scrive