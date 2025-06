Trasporti il caso Amo | Responsablità politiche che non vanno taciute

Il caso Amo scuote l’intera provincia di Modena, con un ammanco di oltre 400 mila euro e accuse che sollevano domande sulla gestione e le politiche di trasporto locali. La politica non può restare in silenzio di fronte a simili vicende, che mettono in discussione trasparenza e responsabilità. Per questo, abbiamo deciso di interrogare il presidente della Provincia, Fabio Braglia, affinché chiarisca la situazione e garantisca un futuro più sicuro per i cittadini.

Anche a livello provinciale trova seguito il caso Amo al centro di un'inchiesta per un ammanco di oltre 400 mila euro dai conti dell'ente. "Abbiamo ritenuto opportuno interrogare il presidente della Provincia, Fabio Braglia, sulla vicenda che vede coinvolta l'Agenzia per la Mobilità di Modena, depositando un'interrogazione in Provincia – dice Elisa Rossini, consigliera provinciale di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio provinciale – Va evidenziato che l'ingente ammanco nelle casse di Amo si è prodotto, da quanto emerso in questi giorni attraverso le notizie apparse sulla stampa, a partire dal 2019.

