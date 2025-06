Trappeto bar pizzeria vìola il regolamento sui dehors | Il Comune intervenga

Un bar pizzeria di Trappeto è finito al centro delle polemiche per aver violato il regolamento comunale sui dehors, installando un palo di sostegno non conforme alle normative. La situazione solleva dubbi sulla corretta gestione degli spazi pubblici e sulla tutela della sicurezza dei cittadini. È fondamentale che il Comune intervenga tempestivamente per chiarire la situazione e garantire il rispetto delle regole, preservando il decoro e l’ordine nel nostro territorio.

