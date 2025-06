Transformers – Robert Kirkman e Dan Mora saranno il nuovo team creativo dal numero 25

Preparati a un nuovo entusiasmante capitolo di Transformers! Robert Kirkman, celebre per Invincible e The Walking Dead, insieme con il talentuoso Dan Mora, noto per Justice League Unlimited, prenderanno le redini della serie dal numero 25. Questa partnership promette di rivoluzionare l’universo Transformers, portando freschezza e innovazione. Non perdere l’appuntamento con l’uscita del numero 25, in vendita dall’8 ottobre negli USA—un evento imperdibile per tutti gli appassionati!

Lo scrittore Robert Kirkman ( Invincible, The Walking Dead, Void Rivals ) e il disegnatore Dan Mora ( Justice League Unlimited, Superman ) saranno il nuovo team creativo di Transformers, la serie vincitrice di due Eisner Award, pubblicata da Image Comics e Skybound Entertainment, in collaborazione con Hasbro, a partire dal numero 25, in uscita l'8 ottobre negli USA. Insieme all'attuale colorista della serie Mike Spicer ( Stillwater, Murder Falcon ) e al letterista Rus Wooton ( G.I. JOE, Void Rivals ), Robert Kirkman e Dan Mora danno il via a una nuova era dei Transformers con un numero oversize, che celebra il secondo anniversario della serie.

Translate postQui si continua a "cucinare" alla grande. Dal #25, dopo la conclusione del ciclo di Daniel Warren Johnson, sarà Robert Kirkman a scrivere #Transformers, per le matite di Dan Mora! Vi ricordo che in Italia, l'Energon Universe è pubblicato da @sal Vai su X

