Transformers | Michael Bay pronto a tornare alla regia del franchise

La saga di Transformers, grazie a Michael Bay, ha rivoluzionato il genere d'azione e effetti speciali, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei fan. Ora, sembrerebbe che il regista sia pronto a tornare sul set, riaccendendo l’onda di entusiasmo e attesa. Con un nuovo film in cantiere, la saga si prepara a sorprendere ancora una volta. La domanda è: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Sembra proprio che Michael Bay stia tornando al franchise di Transformers, poichĂ© secondo quanto riferito avrebbe un nuovo film in fase di sviluppo che intende dirigere. Bay ha portato sul grande schermo nel 2007 il franchise di film live-action basato sull’iconica linea di giocattoli della Hasbro e da quel momento ha diretto cinque film in totale. Questa era per la saga ha avuto un enorme successo, con i film di Bay che hanno incassato 4,3 miliardi di dollari. Tuttavia, le recensioni negative della critica e il basso incasso totale di 605 milioni di dollari di Transformers: L’ultimo cavaliere hanno portato la Paramount ad apportare dei cambiamenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

