Tragico ritrovamento a Bergamo | giovane studentessa trovata morta in un’ex fabbrica

Un tragico episodio scuote Bergamo: il corpo di una giovane studentessa è stato trovato in un'area abbandonata tra l’ex fabbrica Reggiani e il cantiere della tramvia. La scoperta sta facendo emergere un’ondata di emozioni e interrogativi nella comunità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia. Seguiteci su DayItalianews per aggiornamenti e approfondimenti sulle sviluppo di questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo rinvenuto in un’area abbandonata, indagini in corso per chiarire le cause del decesso. Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la città di Bergamo nella tarda serata del 26 giugno: il cadavere di una ragazzina è stato scoperto in una zona industriale dismessa, tra l’ex fabbrica Reggiani e il cantiere della tramvia in via Legrenzi. A dare l’allarme sarebbe stato lo zio della giovane, insieme a un amico, dopo averla cercata per ore. Era scomparsa da un giorno, attesa all’esame di terza media. La ragazza, originaria dell’Europa dell’Est, viveva a Ponteranica con la nonna e lo zio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico ritrovamento a Bergamo: giovane studentessa trovata morta in un’ex fabbrica

In questa notizia si parla di: ritrovamento - bergamo - tragico - giovane

Ultimi aggiornamenti Il ritrovamento intorno alle 20,45. La giovane avrebbe appena 14 anni. Sul posto anche la pm Raffaella Latorraca e la sindaca Elena Carnevali Vai su Facebook

Matteo Formenti è morto, trovato in un parco il corpo del bagnino scomparso dopo la tragedia del bimbo in pisc; INCIDENTE Bergamo, tragedia sulla statale 42: Leonardo Longaretti muore tra le fiamme; Rissa tra tifosi fuori dallo stadio: Riccardo ucciso con una coltellata alla schiena.

Tragedia a Bergamo, ragazza di 14 anni trovata morta in un’area abbandonata - Il corpo senza vita di una giovanissima ragazza, appena 14 anni, è stato ... Come scrive bsnews.it

Bergamo, Ragazzina di 14 anni trovata morta in una fabbrica abbondanata. Si indaga - Una serata drammatica a Bergamo con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina di 14 anni in un ex stabilimento. Si legge su piudonna.it