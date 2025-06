Tragico incidente tra Roma e Pomezia | Morto un motociclista di 43 Anni

Un tragico incidente tra Roma e Pomezia ha sconvolto la notte, costando la vita a un motociclista di 43 anni. È il drammatico epilogo di un mese nero sulle strade romane, dove 17 vittime in meno di un mese testimoniano una crisi di sicurezza crescente. La domanda ora è: cosa si può fare per invertire questa tendenza e salvare altre vite? Restate con noi per scoprire i dettagli e le possibili soluzioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giugno drammatico sulle strade romane: 17 vittime in meno di un mese. Diciassette morti in ventisette giorni. È questo il bilancio pesante e allarmante degli incidenti stradali a Roma e provincia nel mese di giugno. Una media quasi quotidiana di vittime. L’ultima tragedia si è consumata nella notte del 26 giugno, quando un uomo di 43 anni ha perso la vita in un violento schianto avvenuto tra via dei Castelli Romani e via Laurentina, al confine tra Roma e Pomezia. Perde il controllo della moto e muore sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a bordo della sua moto Kawasaki quando, intorno alle 22:00, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una rotatoria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente tra Roma e Pomezia: Morto un motociclista di 43 Anni

