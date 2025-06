Tragico fuori strada con la moto | perde la vita un motociclista di 43 anni I soccorritori non sono riusciti a salvarlo Il drammatico incidente lungo la via Laurentina

Una tragedia sfiorata sulla via Laurentina: il drammatico incidente ha causato la perdita di un motociclista di 43 anni, che nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia sottile il confine tra sicurezza e rischio sulle nostre strade. La |...

Un incidente mortale si è verificato giovedì sera, intorno alle ore 20:00, sulla via Laurentina, una delle principali arterie che collega Roma al suo hinterland. Un centauro di 43 anni, mentre percorreva il tratto di strada in direzione fuori città, ha perso il controllo della sua Kawasaki all'altezza della rotatoria di via dei Castelli Romani, precipitando rovinosamente sull'asfalto e perdendo la vita sul colpo. La tragedia e i soccorsi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quel momento. I mezzi di soccorso dell' Ares 118 sono giunti prontamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al motociclista.