Tragedia Ustica 45 anni di mistero Mattarella | La Repubblica non abbandona ricerca della verità

Il 27 giugno 1980, il volo DC-9 da Bologna a Palermo si schiantò tra Ustica e Ponza, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva italiana. Quattro decenni di indagini e dubbi ancora avvolgono questa tragedia, simbolo di un mistero irrisolto che ha scosso la nazione. Mattarella promette che la Repubblica non smetterà mai di cercare la verità, perché giustizia e chiarezza sono un diritto di tutti.

Era il 27 giugno 1980, quando il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Tutti i 77 passeggeri a bordo persero la vita. A 45 anni dalla tragedia, nonostante le indagini, non sono ancora state chiarite le cause della strage. 🔗 Leggi su Ildifforme.it