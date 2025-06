Tragedia sul lavoro | operaio agricolo muore per un malore nei campi Inutili i soccorsi

Una tragedia scuote le campagne di Andria: questa mattina, un operaio agricolo di 49 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvargli la vita, evidenziando ancora una volta i rischi insiti nel lavoro nei campi. Un dramma che ci ricorda l’importanza di misure di sicurezza efficaci e di una maggiore attenzione alla salute dei lavoratori agricoli.

Dramma al lavoro, nelle campagne di Andria, in contrada?Posta di Grotta?, questa mattina un operaio agricolo di 49 anni è morto. E' accaduto attorno alle 6.30: l'uomo era.

