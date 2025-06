Tragedia su via Casilina proclamati due giorni di lutto cittadino | annullati tutti gli eventi a Frosinone

Una tragedia sconvolge Frosinone, che piange le vittime di un drammatico incidente su via Casilina. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha proclamato due giorni di lutto cittadino, sospendendo tutti gli eventi per onorare la memoria delle vittime. La città si unisce nel dolore, riflettendo sulla fragilità della vita e sull’importanza di solidarietà e rispetto nei momenti di sofferenza. Un gesto che dimostra come, anche nel lutto, si possa trovare un segno di unità e speranza.

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, con l'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio, al link https:servizi.comune.frosinone.itopenwebalboalbodettagli.php?id=69848&CSRF=a5e873e1584698324d52dab7dcb64ac6, ha proclamato il lutto cittadino nelle giornate di sabato 28 giugno e di.

FROSINONE, LUTTO CITTADINO ED EVENTI ANNULLATI PER LA TRAGEDIA DELLA SCORSA NOTTE «È con profondo dolore che mi rivolgo alla Cittadinanza per comunicare la tragica perdita di tre nostri concittadini, vittime di un terribile incidente stradale

