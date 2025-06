Tragedia in via Pian di Rota camionista muore nello schianto contro un mezzo della raccolta rifiuti

Una tragica fatalità sconvolge via Pian di Rota: un camionista di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente che avrebbe potuto essere evitato. Dopo aver accusato un improvviso malore, il veicolo pesante si è schiantato contro un mezzo della raccolta differenziata, provocando una scena angosciante. Questa drammatica vicenda sottolinea l'importanza della prevenzione e della sicurezza sulle strade, lasciando la comunità senza parole e nel dolore.

