Tragedia in tangenziale | due morti in un incidente stradale

Una tragedia scuote la tangenziale di Napoli: due vittime innocenti in un incidente devastante tra un camion e una moto. Poco prima delle 13:00, lo scontro fatale all’altezza dello svincolo di Italia '90 ha lasciato la comunità sgomenta. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che ora indagano sulle cause di questa drammatica perdita. La città si stringe nel dolore, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Napoli ad Agnano poco prima delle ore 13.00 di oggi all'altezza dello svincolo di Italia '90. Coinvolti un camion e una moto. Le due persone che erano in sella al mezzo a due ruote sono morte. Sul luogo sono giunti immediatamente intervenuti i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

