Tragedia in spiaggia Antonietta muore per il troppo caldo | cos’è successo

spiaggia affollata, la tragica storia di Antonietta ci ricorda quanto il caldo possa essere insidioso. La sua morte per colpa dell’onda di calore mette in evidenza l’urgenza di adottare misure di prevenzione e tutela. In un’estate che si preannuncia tra le più calde di sempre, è fondamentale restare informati e vigilanti, perché il benessere di tutti dipende dalla nostra capacità di ascoltare e agire prontamente.

Con l'arrivo dell'estate, le spiagge italiane tornano a popolarsi di famiglie, turisti e residenti in cerca di refrigerio. Ma l'estate del 2025 sta mostrando un volto ben più aggressivo del solito. L'ondata di calore che ha investito la penisola sta battendo record di temperature e di umidità , con picchi che sfiorano e superano i 40 gradi in molte zone. In questo scenario, il confine tra relax e rischio diventa sottile. E in Abruzzo, su una delle spiagge più frequentate della Costa dei Trabocchi, la giornata perfetta si è trasformata in una tragedia inaspettata.

