Tragedia del Natisone giudizio immediato per l'operatore della Sores

Una tragica vicenda scuote le Natisone: il giudizio immediato per Michele Nonino, operatore della Sores, accusato di omicidio colposo insieme a tre vigili del fuoco per la drammatica morte di Cristian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros. La decisione di procedere rapidamente sottolinea l’urgenza di fare chiarezza su questa tragedia che ha sconvolto la comunità , mentre il processo si avvia a delineare le responsabilità di ciascuno.

È stata accolta l'istanza di giudizio immediato fatta da Michele Nonino, l'operatore della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria ( Sores ) accusato insieme con tre vigili del fuoco di omicidio colposo per la morte di Cristian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Nonino sarà giudicato separatamente rispetto agli altri tre imputati, che erano tutti in servizio presso la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine: il processo inizierà il 17 novembre. A Nonino viene contestato in particolare di non essersi attivato per inviare tempestivamente a Premariacco l'elicottero Doppia India di stanza a Pasian di Prato, a fronte della richiesta di intervento da parte dei vigili del fuoco.

