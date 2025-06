Tragedia all’ex fabbrica Reggiani lunedì l’autopsia Lutto cittadino a Ponteranica

Una tragica perdita scuote Ponteranica: il corpo senza vita di una giovane donna, scomparsa mercoledì e ritrovata giovedì sera, ha sconvolto la comunità. L’autopsia e le indagini aperte puntano a chiarire le cause di questa drammatica vicenda, mentre lunedì si terrà un lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà. Un momento di riflessione collettiva in memoria di una vita spezzata troppo presto.

IL DRAMMA. Si era allontanata da Ponteranica mercoledì pomeriggio. La scomparsa denunciata ai carabinieri dai familiari, il corpo senza vita ritrovato giovedì sera. L'ipotesi di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora aperte. Lunedì lutto cittadino nel paese.

