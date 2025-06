Tragedia a Rivalta | femminicidio di Susy Carbone e le indagini in corso

Femminicidio a Rivalta di Torino: Alessandro Raneri uccide la moglie Assunta 'Susy' Carbone, poi va a suicidarsi nel lago Grande di Avigliana - Una tragedia sconvolge Rivalta di Torino: Alessandro Raneri uccide la moglie Susy Carbone, 54 anni, e poi si suicida nel lago Grande di Avigliana.

Tragedia a Rivalta (Torino): Assunta "Susy" Carbone, 54 anni, è stata uccisa in casa. Il marito, Alessandro Raneri, si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. Indagini in corso: si ipotizza un femminicidio seguito da suicidio.

A Rivalta di Torino, in una palazzina signorile di via XXV Aprile, a pochi passi dal centro storico, è stato ritrovato il cadavere di una donna. Secondo quanto dichiarano i Carabinieri di Orbassano, che stanno indagando, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio

Omicidio - suicidio a Rivalta, parla l'amica di Susy Carbone: "Lui era uno tranquillo, non litigavano" - La vicina di Susy e Alessandro: "Lui era pacifico, stavano insieme da 5 anni, nessun litigio"