Tragedia a Marzaglia | muore il pilota Luca Sessolo dopo un incidente in gara

Una tragica giornata all’autodromo di Marzaglia scosse gli appassionati di motori: il pilota Luca Sessolo, 42 anni di Imperia, ha perso la vita dopo un incidente durante la gara RTK1000. L’incidente, avvenuto domenica 23 giugno, ha segnato profondamente il mondo delle corse, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e tifosi. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio, ma intanto si riflette sul rischio insito nello sport motoristico e sulla sicurezza dei piloti.

L'incidente durante la gara RTK1000: la dinamica. Luca Sessolo, pilota 42enne originario di Imperia, è morto giovedì 26 giugno all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena) dopo due giorni di agonia. Il drammatico incidente è avvenuto domenica 23 giugno, durante la gara 2 della categoria RTK 1000 valida per il trofeo Motoestate, sull'autodromo di Marzaglia. Sessolo, in sella alla sua Aprilia 1000, ha perso il controllo della moto affrontando una delle curve più impegnative del circuito. Dopo una violenta caduta senza coinvolgimento di altri piloti, è stato immediatamente soccorso in pista e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

