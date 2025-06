Tragedia a Bergamo | Viktoria Nikolova 14 anni trovata morta nella fabbrica abbandonata

Una tragedia sconvolge Bergamo: Viktoria Nikolova, 14 anni, viene trovata senza vita nell’area abbandonata dell’ex Reggiani. La giovane scomparsa mercoledì scorso aveva acceso l’allarme tra familiari e amici, che avevano lanciato appelli sui social per ritrovarla. La scoperta, avvenuta giovedì 26 giugno, ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità, lasciando tutti con il fiato sospeso di fronte a un dramma ancora avvolto nel mistero.

Il ritrovamento nell'ex Reggiani. È stato ritrovato giovedì 26 giugno, nell'area dismessa dell'ex Reggiani di Bergamo, il corpo senza vita di Viktoria Nikolova, 14 anni, scomparsa da mercoledì. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari stessi, che avevano diffuso appelli sui social nella speranza di rintracciarla. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe caduta dal tetto di un capannone industriale in disuso situato in via Gasparino da Barzizza. Viktoria viveva a Ponteranica con la nonna e uno zio. Era in Italia da tempo, di origine ucraina. La sua scomparsa era stata denunciata subito dopo che non era rientrata a casa, e nelle ore precedenti al ritrovamento si era mobilitata anche la comunità online.