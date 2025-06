Traffico Roma del 27-06-2025 ore 20 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Vi aggiorniamo sulle condizioni del traffico in serata: code e blocchi lungo l'A1 Milano-Napoli a causa di incidenti tra Ferentino e Ceprano, con ripercussioni anche sulla A24 Roma Teramo e il raccordo anulare. La situazione richiede attenzione e pazienza, quindi mantenete la calma e pianificate con anticipo i vostri spostamenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sulla A1 milano-napoli code e traffico bloccato per un incidente tra il video con la A24 Roma Teramo e la diramazione Sud in direzione Napoli ripercussioni con coda anche sulla diramazione Sud Provenendo dal raccordo anulare ancora sulla A1 Roma Napoli coda per un incidente tra Ferentino e Ceprano sempre verso Napoli traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti tra l'uscita Pontina e Appia in carreggiata esterna code per un veicolo in fiamme sulla Cassia bis in uscita da Roma tra il raccordo anulare e Castel de' ceveri sulla tangenziale est di una strada chiusa per un incidente tra l'uscita della A24 è l'uscita Tiburtina in direzione del Foro Italico questa sera lo stadio Olimpico il concerto di Vasco Rossi previsti divieti di sosta e di fermata oltre a possibili chiusure in tutta la zona adiacente lo stadio al termine dello spettacolo previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico in direzione area e viale Boselli con questo è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In questa notizia si parla di: roma - traffico - napoli - anulare

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

