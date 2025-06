Traffico Roma del 27-06-2025 ore 18 | 30

Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi vi aggiorno sulle condizioni del traffico in tempo reale: code e disagi sulla A1 tra Ponzano Romano e Roma Nord, con un veicolo in fiamme, e tra Ceprano e Frosinone. Intensità anche sul Raccordo Anulare, tra Cristoforo Colombo e Romanina, e lungo le principali arterie come Salaria, Nomentana e Tiburtina. Restate sintonizzati per le ultime notizie e consigli utili per un viaggio più sereno.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto code per un veicolo in fiamme sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano e Roma Nord in direzione della capitale sempre sull'autosole Disagi con con un altro veicolo in fiamme tra Ceprano e Frosinone verso Roma traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti tra l'uscita Cristoforo Colombo e Romanina in carreggiata esterna e nei tratti che ti ha visto Salaria Nomentana Tiburtina in carreggiata interna traffico con code a tratti sulla Cassia bis in uscita da Roma tra il raccordo anulare e Castel de' ceveri questa sera allo stadio Olimpico il concerto di Vasco Rossi previsti divieti di sosta e di fermata oltre a possibili chiusure in tutta la zona adiacente lo stadio al termine dello spettacolo previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico in direzione Salaria e viale Boselli con questo è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

