Traffico Roma del 27-06-2025 ore 16 | 30

Se prevedi di essere a Roma questa sera, tieni presente le modifiche alla viabilità in zona Olimpico per il concerto di Vasco Rossi. Dalle ore 16,00, divieti di sosta e fermata, chiusure temporanee e variazioni nel traffico potrebbero rendere necessario pianificare con anticipo il tuo spostamento. Per evitare inconvenienti, consulta sempre le ultime info di Roma Infomobilità e organizza al meglio il tuo viaggio verso l’evento!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera allo stadio Olimpico il concerto di Vasco Rossi previsti divieti di sosta e di fermata oltre a possibili chiusure in tutta la zona adiacente lo stadio l'apertura dei cancelli a partire dalle ore 16 al termine dello spettacolo previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico la carreggiata in direzione Salaria e viale Boselli ulteriori chiusure temporanee Sono in viale Angelico Lungotevere Fellini e Cadorna Lungotevere della Vittoria e Oberdan via Morra di lavriano Ponte Duca d'Aosta Piazza Lauro de Bosis Circonvallazione Clodia e via Corridoni Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 22 settembre la metro C riorganizza il calendario dei lavori con modifica degli orari e l'utilizzo di navette bus infine vi lavori sulla linea ferroviaria Roma Napoli via Formia fino a domenica 6 luglio con variazioni cancellazioni e limitazione di percorso e corse con bus per i treni Intercity e del giornale