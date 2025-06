Traffico Roma del 27-06-2025 ore 14 | 30

Se stai pianificando di partecipare ai concerti di Vasco Rossi all'Olimpico, è fondamentale conoscere le variazioni al traffico e alle zone di sosta previste per il 27 giugno 2025 alle 14:30. Roma Infomobilità, con il supporto di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha predisposto un servizio aggiornato per garantire la sicurezza e la fluidità della mobilità durante l’evento. Ecco tutto ciò che devi sapere per muoverti senza stress…

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Vasco Rossi questa sera all'Olimpico per il primo dei due concerti in programma a Roma divieti di sosta e fermata nell'area del Foro Italico con possibili chiusure in base alla gestione della sicurezza divieto di sosta sono previsti anche nelle aree destinate al parcheggio degli spettatori con il biglietto del concerto sia viale della Diciassettesima Olimpiade via Austria via Belgio via Svezia via Norvegia via Dorando Pietri Piazzale Clodio è largo Livatino al termine dello spettacolo per agevolare il deflusso degli spettatori temporanee chiusure e modifiche di viabilità di interesseranno Lungotevere Diaz via del Foro Italico la carreggiata in direzione della Salaria viale Boselli oggi pomeriggio dalle 15 deviazione per la linea 111 dalla stessa ora sarà chiusa via delle Cave di Pietralata da via Morelli a via Meda per un evento legato al settore dei motori chiusura e dalle 6 di questa mattina in via Veneto per gli allestimenti di un evento che si svolgerà domani sera la Ade chiusa da Porta Pinciana a via Boncompagni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-06-2025 ore 14:30

