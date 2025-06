Traffico Roma del 27-06-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 27 giugno 2025 alle 11:30, preparatevi a una mattinata di traffico intenso. La rete stradale della capitale si presenta congestionata, con code e rallentamenti su importanti arterie come il Grande Raccordo Anulare, l'A24, la Cassia e la Flaminia. Per restare aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti, affidatevi ai servizi di infomobilità di Roma.

Roma infomobilit√† un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilit√† sul grande raccordo anulare traffico intenso all'altezza degli svincoli Ciampino e Romanina In entrambe le direzioni sul tratto Urbano della A24 code tra la Togliatti e la tangenziale est e rallentamenti sulla Cassia e la Flaminia dal raccordo in direzione centro rallentamenti sulla tangenziale per un incidente all'altezza di Corso Francia in direzione San Giovanni code per un incidente sulla via del mare altezza Vitinia in direzione Ostia in centro chiusure dalle 6 di questa mattina in via Veneto per gli allestimenti di un evento che si svolger√† domani sera la strada √® chiusa da Porta Pinciana a via Boncompagni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-06-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - direzione - altezza

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Investimento sulla Pontina, muore un ciclista La vittima è un 40enne di origine indiane, chiusa al traffico la carreggiata in direzione Roma all'altezza di Campoverde sud E' morto il ciclista investito da un mezzo pesante sulla Pontina, la vittima è… Vai su X

Castel romano Code Direzione Roma Incidente Borgo Piave Code in ingresso a latina Incidente Borgo Isonzo Code Direzione nord Traffico intenso Vai su Facebook

Attraversa la Pontina e viene travolto da un camion, morto un 40enne. Riaperta al traffico la carreggiata in direzione Roma - Tragedia sulla Pontina, quarantenne attraversa la strada e muore investito. msn.com scrive

Incidente sulla Flaminia fra tir e auto, chiusa la carreggiata in direzione Roma: 6 feriti - party and technical cookies necessary for its proper functioning. Da corrieredellumbria.it