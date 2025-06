Traffico Roma del 27-06-2025 ore 08 | 30

Ben trovati dalla redazione di Luceverde Roma. Oggi, 27 giugno 2025, alle 8:30, la Capitale si presenta con alcuni rallentamenti sul traffico mattutino: sulla via Flaminia del raccordo di Tor di Quinto verso il centro, sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale, e in carreggiata interna tra le uscite Caterina e Laurentina. La situazione richiede attenzione, ma restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli sulla viabilità .

Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione a Roma Nord rallentamenti sulla via Flaminia del raccordo di Tor di Quinto verso il centro traffico rallentato anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale rallentamenti poi sul raccordo in carreggiata interna tra uscite Caterina e a più avanti tra Laurentina e la via del Mare traffico rallentato anche lungo la carreggiata esterna tra la Trionfale è la via Aurelia tratto Urbano della A24 ti rallenta il traffico da uscita Tor Cervara l'ingresso con la tangenziale e sulla tangenziale traffico rallentato tra uscite Nomentana ai campi sportivi verso lo stadio Olimpico e rallentamenti anche verso San Giovanni tra l'uscita San Lorenzo e viale Castrense un incidente rallenta il traffico poi sulla via Tuscolana siamo in prossimità di via degli opimiani rallentamenti per incidente anche sulla via del mare tra raccordo ibt verso Ostia trafficata la Cristoforo Colombo però lentamente della Fontina e lei verso il centro città vedono signora Marazzi per niente tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-06-2025 ore 08:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Scioperano per il contratto di lavoro. Ricevono in cambio una denuncia per blocco stradale. Gli operai metalmeccanici sono i primi a sperimentare la stretta del decreto «sicurezza». A Bologna, per pochi metri sulla tangenziale, rischiano fino a due anni di carc Vai su Facebook

Roma si ferma, traffico da incubo in città tra code e cantieri; Auto si ribalta dopo un incidente sulla tangenziale Ovest, traffico rallentato; Traffico, la viabilità di mercoledì 10 luglio 2024.

Traffico Roma del 14-04-2025 ore 08:30 - RomaDailyNews - all'uscita Salaria direzione stadio traffico rallentato sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale c'è un grande raccordo o coda Prati per ... romadailynews.it scrive

Roma, traffico da bollino rosso - Sulla via Cassia traffico rallentato nel tratto compreso tra via Monte Peloso e via Massarosa dalle 7 di questa mattina. Scrive romatoday.it