Traffico Roma del 27-06-2025 ore 07 | 30

Al risveglio nella capitale, il traffico di Roma si presenta già intenso e in crescita alle ore 7:30 del 27 giugno 2025. La rete viaria evidenzia rallentamenti soprattutto sulle consulari in entrata verso il centro e sul raccordo anulare, tra Casilina e Tor di Quinto. La situazione richiede attenzione: ecco le ultime notizie per affrontare al meglio la giornata, perché conoscere le strade significa muoversi con intelligenza.

Luceverde Roma di nome trovati dalla redazione in graduale aumento il traffico lungo la rete viaria cittadina Soprattutto sulle consular in entrata verso il centro a Roma Nord rallentamenti sul raccordo e Tor di Quinto primi La mente mente anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale traffico rallentato sul raccordo in carreggiata interna tra lucida e Casilina ed Appia e sul tratto Urbano della A24 si rallenta per traffico tra Lucia di Tor Cervara all'ingresso sulla tangenziale sulla tangenziale traffico lento tra l'uscita Nomentana ai campi sportivi verso lo stadio Olimpico cose poi per traffico sull'Aurelia tra il raccordo è la circolazione Aurelia in direzione di Piazza Irnerio il traffico rallentato tra Ciampino e via delle Capannelle bella Massimiliano Marazzi Piemonte tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-06-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - tangenziale - mente

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Grave incidente sull’A22 L’auto contromano ha provocato uno scontro frontale, con pesanti disagi al traffico e lunghe code. Cinque persone ferite, tra cui tre bambini Vai su Facebook

Pioggia, cantieri e strade chiuse. Roma finisce paralizzata dal traffico; Tutti i cantieri attivi a Roma: viabilità, percorsi alternativi e tempistiche; Traffico Roma del 20-06-2025 ore 19 | 30.

Roma, chiuso un tratto della Tangenziale: veicolo ribaltato nella galleria, traffico intenso (FOTO) - MSN - Nella mattinata odierna e più precisamente alle 6:30, c’è stato un incidente sulla Tangenziale a Roma. Come scrive msn.com

Roma, cadono calcinacci: chiuso un tratto della Tangenziale Est. Traffico in tilt - A partire dalle ore 23 di martedì 23 luglio per lavori programmati sarà chiuso al traffico h24 il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina, in ... Scrive roma.corriere.it