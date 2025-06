Traffico Lazio del 27-06-2025 ore 17 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Lazio. I momenti di traffico intenso segnano il nostro aggiornamento del 27 giugno 2025 alle 17:30, con disagi sulla A1 Roma-Napoli: un incidente risolto ma code ancora fitte tra il bivio con l’A24 e la diramazione sud di Roma, e un veicolo in fiamme tra Ponzano Romano e la diramazione Nord. Restate con noi per tutte le novità sul traffico della regione.

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto disagi sulla A1 Roma Napoli per un incidente Ora Risolto con lunghe code tra il bivio con la A24 Roma Teramo e il bivio per diramazione sud di Roma in direzione Napoli sempre sulla A1 code per un veicolo in fiamme tra Ponzano Romano e la diramazione Nord verso la capitale ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello la riapertura prevista per il prossimo 30 settembre le deviazioni sulla provinciale 259 lavori Questa notte sulla diramazione di Roma Sud chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra il raccordo anulare e Torrenova Verso l'auto sole lavo anche sulla A1 Roma Napoli dove è chiuso dalle ore 22 alle ore 5 lo svincolo di Valmontone in uscita per chi proviene da Napoli è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in Nikon Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it