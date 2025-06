Traffico Lazio del 27-06-2025 ore 09 | 30

Ben trovati dalla redazione di Luceverde Lazio. Oggi alle 09:30, il traffico nella regione è intenso, con rallentamenti soprattutto sulla carreggiata interna e lungo la Laurentina e via del Mare. Ricordiamo che i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora-Cassino stanno causando chiusure e code tra la galleria e capo C. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

